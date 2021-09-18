В летевшем в Париж самолете произошло возгорание

Самолет французской авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF393 Пекин - Париж, в субботу вернулся в аэропорт Шоуду в связи с выявленным возгоранием в салоне. Об этом сообщила пекинская газета "Бэйцзин жибао".

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По ее данным, ЧП произошло в 03:50 (22:50 мск пятницы). В ходе происшествия никто не пострадал, все пассажиры успешно доставлены в пункт вылета.