В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пропавшая в Томской области экспедиция вышла на связь

Елена Прошина
иещё 10
33 минуты назад

Пропавшая во время экспедиции по Томской области и Красноярскому краю группа вышла на связь. Все они живы и здоровы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя томского отделения Русского географического общества (РГО).

Пропавшая в Томской области экспедиция вышла на связь
Фото: ТАССТАСС

Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области началась 1 сентября. Спустя 16 дней местная жительница обратилась в томское отделение РГО. Она беспокоилась, что члены группы, среди которых ее сын и бывший муж, не связывались с ней с 11 сентября. Были организованы поиски.

Этой ночью группа снова вышла на связь. Оказалось, они угодили в болота и были вынуждены изменить свой маршрут. По этой причине их не обнаружили в селах, через которые они должны были пройти. В данный момент они остановились примерно в 30 километрах от Катайги. Как рассказала собеседница агентства, участники экспедиции должны вернуться в Томск уже в это воскресенье.

Ранее МВД Красноярского края отправило на поиск пропавшей группы сотрудников районной полиции. Как рассказала представитель томского отделения РГО, у них были проблемы с техникой. Это еще одна причина, по которой им пришлось обходить болота.

Целью экспедиции был поиск артефактов, которые относятся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века, а также исследование возможных причин переноса Кетского острога – средневекового русского города.

Происшествия,Новости Сибири,Русское географическое общество,МВД,РИА Новости,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители