Пропавшая в Томской области экспедиция вышла на связь

Пропавшая во время экспедиции по Томской области и Красноярскому краю группа вышла на связь. Все они живы и здоровы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя томского отделения Русского географического общества (РГО).

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Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области началась 1 сентября. Спустя 16 дней местная жительница обратилась в томское отделение РГО. Она беспокоилась, что члены группы, среди которых ее сын и бывший муж, не связывались с ней с 11 сентября. Были организованы поиски.

Этой ночью группа снова вышла на связь. Оказалось, они угодили в болота и были вынуждены изменить свой маршрут. По этой причине их не обнаружили в селах, через которые они должны были пройти. В данный момент они остановились примерно в 30 километрах от Катайги. Как рассказала собеседница агентства, участники экспедиции должны вернуться в Томск уже в это воскресенье.

Ранее МВД Красноярского края отправило на поиск пропавшей группы сотрудников районной полиции. Как рассказала представитель томского отделения РГО, у них были проблемы с техникой. Это еще одна причина, по которой им пришлось обходить болота.