В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Появились подробности о пропавшей экспедиции с сотрудниками РГО

Lenta.ruиещё 1
9 минут назад

Российское географическое общество (РГО) подтвердило пропажу географо-краеведческой экспедиции с двумя своими сотрудниками в составе, которая отправилась по Красноярскому краю и Томской области. Подробности сообщает «Комсомольская правда».

Появились подробности о пропаже сотрудников Российского географического общества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как стало известно, последний раз группу из девяти человек в Красноярском крае видели 11 сентября 2021 местные жители. В составе экспедиции были два сотрудника РГО: руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, который снимал документальный фильм. При этом организатором экспедиции РГО не выступало.

Туристы отправились по Тунгусской тропе для того, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, где началось освоение Сибири. Они планировали пройти по маршруту КрасноярскЕнисейскЯрцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск. Как сообщали сами участники группы, 11 сентября им оставалось около 350 километров до рабочего поселка Белый Яр. Однако в районе Фактории Сым они не появились.

На данный момент спасатели начали поисковую операцию.

Ранее о том, что представители Русского географического общества (РГО) пропали во время экспедиции в Томской области, сообщал «Интерфакс».
Происшествия,Русское географическое общество,Комсомольская правда,Интерфакс,
15
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители