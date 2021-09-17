В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Группу террористов арестовали в Москве

Елена Прошина
23 минуты назад

Двух главарей и пять участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" арестовали в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Группу террористов арестовали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил источник, сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов в рамках уголовного дела об организации деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ) и участии в ее деятельности задержали пять активных участников и двух главарей ячейки. Столичный суд заключил их под стражу.

Источник уточнил, что в ячейку входили семь человек - граждане РФ, Таджикистана и Киргизии. Правоохранители провели обыски у задержанных и их родственников и изъяли средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также запрещенный в РФ пропагандистский материал.

Арестованным грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по статье 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").

В пресс-службе Мещанского суда Москвы подтвердили, что семь фигурантов уголовного дела террористической направленности арестованы до середины ноября.

Происшествия,Хизб-ут-Тахрир,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители