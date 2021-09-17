Группу террористов арестовали в Москве

Двух главарей и пять участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" арестовали в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как сообщил источник, сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов в рамках уголовного дела об организации деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ) и участии в ее деятельности задержали пять активных участников и двух главарей ячейки. Столичный суд заключил их под стражу.

Источник уточнил, что в ячейку входили семь человек - граждане РФ, Таджикистана и Киргизии. Правоохранители провели обыски у задержанных и их родственников и изъяли средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также запрещенный в РФ пропагандистский материал.

Арестованным грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по статье 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").