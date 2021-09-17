Опубликовано видео с места нападения на людей в Нидерландах

Два человека погибли, еще двое ранены в результате инцидента в голландском городе Алмело . Подозреваемый задержан полицией. Видео с места происшествия публикует портал 112- Overijssel и Телеканал RTV Oost .

Как сообщается, мужчина с балкона выстрелил из арбалета. Правоохранители были вынуждены открыть огонь. На кадрах видно, как неизвестный стоит на балконе жилого дома. Предположительно, в руках у него находится арбалет, слышны звуки выстрелов. Причастен ли он к нападениям, а также иные обстоятельства ЧП сейчас выясняются.