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Опубликовано видео с места нападения на людей в Нидерландах

Александр Кузьмин
1 час назад

Два человека погибли, еще двое ранены в результате инцидента в голландском городе Алмело. Подозреваемый задержан полицией. Видео с места происшествия публикует портал 112- Overijssel и Телеканал RTV Oost.

Как сообщается, мужчина с балкона выстрелил из арбалета. Правоохранители были вынуждены открыть огонь. На кадрах видно, как неизвестный стоит на балконе жилого дома. Предположительно, в руках у него находится арбалет, слышны звуки выстрелов. Причастен ли он к нападениям, а также иные обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

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