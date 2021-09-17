Подозреваемый в убийстве семьи под Воронежем задержан

Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Воронежской области.

«Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области», — сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление.