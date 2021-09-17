Трое мирных жителей пострадали в результате минометного обстрела на Донбассе

Утром в пятницу, 17 сентября, Вооруженные силы Украины провели минометный обстрел по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обстрел начался в направлении поселка шахты Октябрьская в 06:50. Всего выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров.

Как сообщает Telegram-канал «FRONTовые заметки», в результате инцидента пострадали три жителя Донецкой народной республики – мужчины 34 лет, 30 лет и 58 лет.

Представительство ДНР в переговорном процессе запросило дополнительные гарантии безопасности для безопасной работы МЧС на месте инцидента.