В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Трое мирных жителей пострадали в результате минометного обстрела на Донбассе

Елена Прошина
50 минут назад

Утром в пятницу, 17 сентября, Вооруженные силы Украины провели минометный обстрел по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Трое мирных жителей пострадали в результате минометного обстрела на Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обстрел начался в направлении поселка шахты Октябрьская в 06:50. Всего выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров.

Как сообщает Telegram-канал «FRONTовые заметки», в результате инцидента пострадали три жителя Донецкой народной республики – мужчины 34 лет, 30 лет и 58 лет.

Представительство ДНР в переговорном процессе запросило дополнительные гарантии безопасности для безопасной работы МЧС на месте инцидента.

Напомним, что 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает ничтожной степень реализации договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

Происшествия,Ангела Меркель,МЧС,Донецк,Украина,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители