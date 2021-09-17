Трое мирных жителей пострадали в результате минометного обстрела на Донбассе

Утром в пятницу, 17 сентября, Вооруженные силы Украины провели минометный обстрел по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел начался в направлении поселка шахты Октябрьская в 06:50. Всего выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров.
Как сообщает Telegram-канал «FRONTовые заметки», в результате инцидента пострадали три жителя Донецкой народной республики – мужчины 34 лет, 30 лет и 58 лет.
Представительство ДНР в переговорном процессе запросило дополнительные гарантии безопасности для безопасной работы МЧС на месте инцидента.
Напомним, что 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает ничтожной степень реализации договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.