ФСБ провела операцию в Керчи

Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ликвидировали подпольную лабораторию, в которой двое жителей Керчи организовали серийное производство наркотиков. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ликвидировали специальную химическую лабораторию по серийному производству наркотических средств. Подпольный цех по производству мефедрона в частном домовладении в Керчи организовали двое безработных местных жителей. В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали среди местного населения", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий обнаружены химические компоненты, инструменты и оборудование, предназначенные для производства наркотиков, а также наркосодержащие жидкости и мефедрон в крупном размере. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере").