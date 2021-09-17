У защитника футбольного клуба «Челси» и сборной Англии Риса Джеймса украли сейф с медалями. Запись происшествия, которое попало в объектив камеры видеонаблюдения, публикует Telegram-канал Life SHOT.
Злоумышленники проникли в дом футболиста, когда он участвовал в матче против «Зенита», уточняет канал. Пять человек взломали замки и пробрались в дом Джеймса, вытащили сейф, в котором хранились медали Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА 2021 и Евро-2020, и покинули место преступления на автомобиле.
«Эти медали были выиграны за "Челси" и Англию — награды, которые никогда не могут быть отняты у меня, независимо от того, есть ли они у меня физически, чтобы доказать это», – заявил своим поклонникам правый защитник «синих».