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Кража сейфа с медалями у защитника «Челси» попала на видео

Александр Кузьмин
23 минуты назад

У защитника футбольного клуба «Челси» и сборной Англии Риса Джеймса украли сейф с медалями. Запись происшествия, которое попало в объектив камеры видеонаблюдения, публикует Telegram-канал Life SHOT.

Злоумышленники проникли в дом футболиста, когда он участвовал в матче против «Зенита», уточняет канал. Пять человек взломали замки и пробрались в дом Джеймса, вытащили сейф, в котором хранились медали Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА 2021 и Евро-2020, и покинули место преступления на автомобиле.

«Эти медали были выиграны за "Челси" и Англию — награды, которые никогда не могут быть отняты у меня, независимо от того, есть ли они у меня физически, чтобы доказать это», – заявил своим поклонникам правый защитник «синих».

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