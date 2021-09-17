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Спасение застрявшего у берега детеныша косатки сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Попавшую на мель косатку спасли местные жители и сотрудники МЧС. Несколько часов детеныша поливали водой. Видео опубликовал telegram-канал «Подъём», со ссылкой на Анатолия Тихонова.

Сообщается, что маленькая косатка смогла уплыть в море самостоятельно во время прилива.

«Все, детеныша спасли, он сошел с мели и уплыл в море. Кстати, там его ждала мама, все время спасения она плавала недалеко от берега и наблюдала», — говорится в сообщении агентства «Весьма», опубликованном в Instagram.

Стоит отметить, что косатка охотилась за нерпой и не заметила, как попала на отмель в бухте Гертнера. Помочь уйти животному в море было невозможно, так как вес косатки - около 500 кг.

Происшествия,Видео,Анатолий Тихонов,МЧС,
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