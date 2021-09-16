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Курьер украл у россиянина красную икру и заблокировал его в соцсетях

Мослента
37 минут назад

Москвич заказал доставку через приложение «Яндекс Go», но так и не дождался своего заказа, потому что курьер перестал выходить на связь. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot.

Курьер украл у москвича красную икру и заблокировал его в соцсетях
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

По данным источника, россиянин решил воспользоваться службой доставки для перевозки двух банок красной икры, общая стоимость которых составила около пяти тысяч рублей. В какой-то момент курьер перестал выходить на связь как с клиентом, так и с техподдержкой и таксопарком.

Мужчина прождал доставку оплаченной икры около двух часов, после чего обратился в службу поддержки, которая ничем помочь не смогла. Компания предложила компенсировать москвичку три тысячи рублей, однако это не удовлетворило клиента. Россиянин решил самостоятельно найти хулигана через соцсети, и ему это удалось — общение с курьером было недолгим, он почти сразу же заблокировал москвича, прервав таким способом диалог.

Ранее в этот же день стало известно, что россиянки украли из магазина несколько бутылок шампанского общей стоимостью 32 тысячи рублей.

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