Двое заключенных сбежали из колонии в Уфе

Двое заключенных сбежали из колонии-поселения N9 в Уфе, сообщает пресс-служба УФСИН по республике Башкортостан.
"Подразделением розыска УФСИН России по Республике Башкортостан разыскиваются осужденные Чирков Сергей Александрович, 08.06.1992 года рождения и Камардин Сергей Сергеевич, 07.04.1994 года рождени, которые 15.09.2021 самовольно покинули участок колонии – поселения при исправительном учреждении N 9 (г. Уфа)", - говорится в сообщении.
Как уточняет ТАСС, ранее судимого Сергея Камардина приговорили в 2016 году к семи годам заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.
Второй сбежавший - Сергей Чирков - отбывал срок за то, что избил свою тещу скалкой. В результате побоев женщина осталась жива, но получила черепно-мозговую травму. В 2018 суд приговорил его к шести годам исправительной колонии.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области 15 сентября из колонии-поселения сбежал мужчина, осужденный за убийство с особой жестокостью. За совершение преступлений мужчине назначили 23 года и 4 месяца лишения свободы. По предварительным данным, он работал на автомойке и имел право свободно передвигаться в границах муниципального образования. В настоящий момент ведутся его поиски, обстоятельства побега выясняются. Позднее СК РФ возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников колонии в Тюмени из-за побега заключенного.