Двое заключенных сбежали из колонии в Уфе

Двое заключенных сбежали из колонии-поселения N9 в Уфе, сообщает пресс-служба УФСИН по республике Башкортостан.

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"Подразделением розыска УФСИН России по Республике Башкортостан разыскиваются осужденные Чирков Сергей Александрович, 08.06.1992 года рождения и Камардин Сергей Сергеевич, 07.04.1994 года рождени, которые 15.09.2021 самовольно покинули участок колонии – поселения при исправительном учреждении N 9 (г. Уфа)", - говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, ранее судимого Сергея Камардина приговорили в 2016 году к семи годам заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Второй сбежавший - Сергей Чирков - отбывал срок за то, что избил свою тещу скалкой. В результате побоев женщина осталась жива, но получила черепно-мозговую травму. В 2018 суд приговорил его к шести годам исправительной колонии.