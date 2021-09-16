Избиение пассажира в московском метро попало на видео

Мужчину избили в московском метро за то, что он на эскалаторе задел другого пассажира. Инцидент произошел на станции «Юго-Восточная» Некрасовской линии столичной подземки. Зафиксированные камерой видеонаблюдения кадры публикует Telegram-канал «Агентство “Москва”».

Конфликт между 30-летним гражданином и двумя его оппонентами возник после того, как он, поднимаясь по эскалатору, задел одного из них. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которого злоумышленники избили мужчину.