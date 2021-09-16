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Избиение пассажира в московском метро попало на видео

Александр Кузьмин
39 минут назад

Мужчину избили в московском метро за то, что он на эскалаторе задел другого пассажира. Инцидент произошел на станции «Юго-Восточная» Некрасовской линии столичной подземки. Зафиксированные камерой видеонаблюдения кадры публикует Telegram-канал «Агентство “Москва”».

Конфликт между 30-летним гражданином и двумя его оппонентами возник после того, как он, поднимаясь по эскалатору, задел одного из них. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которого злоумышленники избили мужчину.

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После потасовки пострадавший обратился в полицию. Его обидчиков задержали через несколько минут, в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,АГН "Москва",
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