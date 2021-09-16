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Избивший женщину-инвалида водитель социального такси попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Петербурге в отношении водителя социального такси возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина подозревается в нападении на пассажирку с инвалидностью. Конфликт был запечатлен на камеру, запись публикует издание «Мегаполис».

По предварительным данным, причиной агрессивного поведения таксиста стало опоздание женщины. Он обругал ее, ударил и плюнул в нее.

На кадрах видно, как мужчина выходит из автомобиля и громко хлопает дверью, слышен женский плач. На упреки одной из очевидец инцидента, что «нельзя поднимать руку на женщину», водитель плюет в нее и оскорбляет.

По данному факту прокуратурой проводится проверка, 57-летнего работника такси задержали.

Происшествия,Криминал,Видео,Генпрокуратура РФ,Санкт-Петербург,
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