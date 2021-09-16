В Петербурге в отношении водителя социального такси возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина подозревается в нападении на пассажирку с инвалидностью. Конфликт был запечатлен на камеру, запись публикует издание «Мегаполис».

По предварительным данным, причиной агрессивного поведения таксиста стало опоздание женщины. Он обругал ее, ударил и плюнул в нее.

На кадрах видно, как мужчина выходит из автомобиля и громко хлопает дверью, слышен женский плач. На упреки одной из очевидец инцидента, что «нельзя поднимать руку на женщину», водитель плюет в нее и оскорбляет.