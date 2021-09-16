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Появилось видео нападения на отдел полиции в Воронежской области

Александр Кузьмин
36 минут назад

Неизвестный мужчина совершил нападение на отдел полиции в Воронежской области сегодня утром. В распоряжении Telegram-канала Life SHOT, появились кадры с места ЧП.

«Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Воронежской области.

В полиции также призывают журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, чтобы не мешать операции по задержанию злоумышленника.

Происшествия,Криминал,Видео,Воронежская Область,
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