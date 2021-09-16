«Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Воронежской области.