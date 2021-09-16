15 человек эвакуировали и одного спасли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Анапе. Инцидент произошел на улице Таманская курортного города сегодня утром. На снятых очевидцем кадрах запечатлено, как выбравшийся из охваченной пламенем квартиры мужчина стоит на карнизе четвертого этажа, ухватившись руками за окно.