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Спасающегося от огня мужчину на карнизе многоэтажки в Анапе сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

15 человек эвакуировали и одного спасли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Анапе. Инцидент произошел на улице Таманская курортного города сегодня утром. На снятых очевидцем кадрах запечатлено, как выбравшийся из охваченной пламенем квартиры мужчина стоит на карнизе четвертого этажа, ухватившись руками за окно.

Пожарные прибыли на место ЧП спустя четыре минуты после поступившего на пульт сообщения. Оказавшегося на за окном мужчину спасли, возникшее на балконе возгорание удалось быстро локализовать.

Происшествия,Пожары,Видео,Анапа,
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