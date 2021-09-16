В Китае обезьяна обокрала женщину, которая танцевала перед камерой. Инцидент произошел в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе (провинция Хунань) в начале сентября.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как туристка беззаботно двигается на смотровой площадке, приплясывая и напевая на камеру. В этот момент в кадр попадает примат. Он бесцеремонно крадет ее сумку и под возгласы очевидцев сбегает с места «преступления».