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Обезьяна обокрала беззаботно танцующую женщину в Китае. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Китае обезьяна обокрала женщину, которая танцевала перед камерой. Инцидент произошел в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе (провинция Хунань) в начале сентября.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как туристка беззаботно двигается на смотровой площадке, приплясывая и напевая на камеру. В этот момент в кадр попадает примат. Он бесцеремонно крадет ее сумку и под возгласы очевидцев сбегает с места «преступления».

Национальный лесной парк Чжанцзяцзе является объектом Всемирного наследия. В живописном месте обитают различные животные, 28 видов занесены в Красную книгу страны.

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