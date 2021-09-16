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Нападение мужчины на 12-летнюю девочку в Воронеже попало на видео

Александр Кузьмин
33 минуты назад

В Воронежском микрорайоне Шилово мужчина напал на девочку 12-ти лет. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует telegram-канал «Воронеж 1».

На видео видно, как мужчина в черном резко хватает за капюшон после чего сильно бьет рукой по затылку. Девочка тут же начала убегать.

В полиции рассказали, что ребенок звонила в домофон подъезда, дверь в который была открыта. Проходящий мимо мужчина сделал замечание по поводу порчи имущества. На этой почве и разгорелся конфликт. Неизвестный потребовал, чтобы школьница отвела его к своим родителям для беседы. Дальнейшее развитие конфликта неизвестно. Сообщается, что родители девочки написали заявление в полицию.

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