Нападение мужчины на 12-летнюю девочку в Воронеже попало на видео

На видео видно, как мужчина в черном резко хватает за капюшон после чего сильно бьет рукой по затылку. Девочка тут же начала убегать.

В полиции рассказали, что ребенок звонила в домофон подъезда, дверь в который была открыта. Проходящий мимо мужчина сделал замечание по поводу порчи имущества. На этой почве и разгорелся конфликт. Неизвестный потребовал, чтобы школьница отвела его к своим родителям для беседы. Дальнейшее развитие конфликта неизвестно. Сообщается, что родители девочки написали заявление в полицию.