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СК арестовал подозреваемых в хищениях в «Роскосмосе»

Елена Прошина
31 минуту назад

Сотрудники следственного комитета (СК) задержали нескольких сотрудников госкорпорации «Роскосмос» по уголовному делу о хищении более 600 миллионов рублей. В СК расследуют это дело около двух с половиной лет. Об этом пишет «Коммерсант».

СК арестовал подозреваемых в хищениях в «Роскосмосе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, следствие провело экспертизу и выяснило, что в махинациях в ходе реконструкции центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей замешаны Василий Тубольцев, экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО «Москапстрой», и Илья Пастухов, соучредитель ООО «Фирма “Диалог-К”», который ранее возглавлял ООО «Спецстрой».

Василий Тубольцев и Илья Пастухов были арестованы. Генеральному директору и второму соучредителю ООО «Москапстрой» Максиму Щербакову, местонахождение которого в настоящий момент неизвестно, обвинение предъявили заочно.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в СК в 2019 году. Дело завели при реализации оборонного заказа между головным центром «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) и подрядчиком «Москапстрой». Основанием стали материалы проверки Генеральной прокуратуры о хищении 600 миллионов рублей.

Происшествия,Криминал,Максим Щербаков,Спецстрой,Роскосмос,Генпрокуратура РФ,СКР,
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