СК арестовал подозреваемых в хищениях в «Роскосмосе»

Сотрудники следственного комитета (СК) задержали нескольких сотрудников госкорпорации «Роскосмос» по уголовному делу о хищении более 600 миллионов рублей. В СК расследуют это дело около двух с половиной лет. Об этом пишет «Коммерсант».

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По информации издания, следствие провело экспертизу и выяснило, что в махинациях в ходе реконструкции центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей замешаны Василий Тубольцев, экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО «Москапстрой», и Илья Пастухов, соучредитель ООО «Фирма “Диалог-К”», который ранее возглавлял ООО «Спецстрой».

Василий Тубольцев и Илья Пастухов были арестованы. Генеральному директору и второму соучредителю ООО «Москапстрой» Максиму Щербакову, местонахождение которого в настоящий момент неизвестно, обвинение предъявили заочно.