Ефремов в колонии нарушил порядок отбывания наказания

В колонии ИК-4 Белгородской области выдали характеристику на осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова.

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Документ, который цитирует mk.ru, администрация колонии предоставила для недавно прошедшего суд кассационной инстанции.

В суде характеристику нашли "хорошей" - в ней отмечается, что Ефремов "к порученной работе относится удовлетворительно, замечаний по трудовой дисциплине не имеет, технику безопасности соблюдает" и строит отношения с другими заключенными без конфликтов.

При этом говорится, что в быту артист допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, однако в дисциплинарном порядке не наказывался и взысканий за период отбывания наказания не имеет. Специалисты уточняют, что "мелким нарушением установленного порядка" может быть закуренная в неположенном месте сигарета.