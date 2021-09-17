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В колонии рассказали, что Ефремов нарушал порядок отбывания наказания

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

В колонии ИК-4 Белгородской области выдали характеристику на осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова.

Ефремов в колонии нарушил порядок отбывания наказания
Фото: ТАССТАСС

Документ, который цитирует mk.ru, администрация колонии предоставила для недавно прошедшего суд кассационной инстанции.

В суде характеристику нашли "хорошей" - в ней отмечается, что Ефремов "к порученной работе относится удовлетворительно, замечаний по трудовой дисциплине не имеет, технику безопасности соблюдает" и строит отношения с другими заключенными без конфликтов.

При этом говорится, что в быту артист допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, однако в дисциплинарном порядке не наказывался и взысканий за период отбывания наказания не имеет. Специалисты уточняют, что "мелким нарушением установленного порядка" может быть закуренная в неположенном месте сигарета.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии N4 в Белгородской области. Ранее сообщалось, что суд отказал Михаилу Ефремову в смягчении приговора.

Происшествия,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,Московский комсомолец,Белгородская Область,
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