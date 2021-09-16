Тело пропавшей три месяца назад девятилетней девочки нашли в подвале дома в Орловской области. Видео публикует следственный комитет.

Сообщается, что Вика Гнедова пропала 18 июня в селе Казарь Залегощенского района. На поиски исчезнувшей девочки были брошены силы спасателей, волонтеров и оперативников. Тело обнаружили в подвале дома, по одежде удалось идентифицировать погибшую.

По информации СК, по подозрению в убийстве задержан местный житель, проводятся следственные действия.