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Названы вероятные причины аварийной посадки самолета в Санкт-Петербурге

Елена Прошина
18 минут назад

Специалисты начали доследственную проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета, который летел из турецкой Антальи в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Елену Марковскую, представителя Северо-Западного управления СК. Об этом сообщает «Рамблер».

По предварительной информации, 15 сентября пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности двигателя.

В авиакомпании «Россия» заявили, что воздушное судно попало в стаю птиц, что повлекло за собой нарушение работы одного двигателя. Как рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре, члены экипажа и пассажиры не пострадали во время посадки воздушного судна и уже покинули самолет. В надзорном органе при этом отметили, что причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.

Ранее стало известно, что воздушное судно Airbus A319 с ливреей ФК "Зенит" выполняло рейс из Анталии в Санкт-Петербург. Оно не выполнило посадку в установленное время и продолжило полет на низовой высоте, пустив сигнал бедствия. Вместо приземления самолет выполнял маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 2200 футов (670 метров) над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 км/ч). Позже лайнер благополучно сел на землю.

Происшествия,Авиакомпания Россия,Зенит,
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