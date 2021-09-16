Названы вероятные причины аварийной посадки самолета в Санкт-Петербурге

Специалисты начали доследственную проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета, который летел из турецкой Антальи в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Елену Марковскую, представителя Северо-Западного управления СК. Об этом сообщает «Рамблер».

По предварительной информации, 15 сентября пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности двигателя.

В авиакомпании «Россия» заявили, что воздушное судно попало в стаю птиц, что повлекло за собой нарушение работы одного двигателя. Как рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре, члены экипажа и пассажиры не пострадали во время посадки воздушного судна и уже покинули самолет. В надзорном органе при этом отметили, что причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.