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Под Владимиром пропали трое детей

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
57 минут назад

Во Владимирской области пропали трое детей, их поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры, сообщили в региональном УМВД.

Под Владимиром пропали трое детей
Фото: ТАССТАСС

«ОМВД по Петушинскому району Владимирской области разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние, двое – 2009 года рождения и один 2013 года рождения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В областном поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что о судьбе пропавших мальчиков ничего не известно с 14 сентября.

Ранее в селе Голофеевка под Белгородом мальчики 10 и 11 лет ушли из дома после ссоры с отцом, их разыскивают волонтеры, следователи начали проверку.

Происшествия,МВД,РИА Новости,Владимирская Область,
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