Под Владимиром пропали трое детей

Во Владимирской области пропали трое детей, их поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры, сообщили в региональном УМВД.

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«ОМВД по Петушинскому району Владимирской области разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние, двое – 2009 года рождения и один 2013 года рождения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В областном поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что о судьбе пропавших мальчиков ничего не известно с 14 сентября.