Самолет совершил экстренную посадку в Пулково

Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Анталии, совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково, передает ТАСС.

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Самолет подал сигнал бедствия и вместо захода на посадку продолжил полет на низовой высоте. Спустя некоторое время лайнер благополучно сел.

По данным управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», экипаж самолета сообщил о неисправности одного из двигателей.