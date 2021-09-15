В деле о ядовитых арбузах из «Магнита» могут появиться новые фигуранты

В деле об отравлении семьи в Москве могут появиться новые фигуранты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам источника, следователи опросили руководство компании ООО «Областной центр дезинфекции», которая проводила санитарную обработку магазина «Магнит» на Совхозной улице в Москве. Также были опрошены другие сотрудники компании и работники магазина.

«В деле могут появиться новые фигуранты после получения результатов ряда экспертиз», - сказал источник.

В СК РФ информацию о возможных новых фигурантах дела пока не прокомментировали.

Ранее в среду Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Антона Котова – дезинсектора, который проводил обработку «Магнита».

10 сентября на Совхозной улице в Москве госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз, купленный в местном магазине «Магнит». В результате бабушка и внучка умерли, а состояние женщины получилось стабилизировать. Позже количество пострадавших увеличилось до 11.