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Мальчик из России скончался от отравления в Турции

RT на русскомиещё 10
58 минут назад

Официальный представитель московского главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что следователи изучают обстоятельства смерти ребёнка из России в турецкой Анталии, предположительно, от отравления.

Мальчик из России скончался от отравления в Турции
Фото: © AP© AP

«По предварительным данным, 9 сентября четырёхлетний мальчик, находясь вместе с родителями на территории Турецкой Республики, в связи с не проходящими на протяжении нескольких дней симптомами отравления госпитализирован в медицинское учреждение города Анталия, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день скончался», — приводит Интерфакс её слова.

По её словам, в московское подразделение главка обратился близкий родственник семьи.

Возбуждено уголовное дело. По возвращении в Россию родители будут допрошены.

Ранее Генконсульство сообщило, что россиян среди пострадавших в ДТП в Турции нет.

Происшествия,Юлия Иванова,СКР,Интерфакс,Россия,Турция,
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