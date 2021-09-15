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Самолет Йошкар-Ола - Москва вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

ТАССиещё 5
37 минут назад

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возвратом самолета Йошкар-Ола - Москва в аэропорт вылета после отказа двигателя, сообщает пресс-служба ведомства.

Самолет в Москву вернулся в Йошкар-Олу из-за отказа двигателя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Марийской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в связи с поступившим сообщением о возврате в аэропорт Йошкар-Ола воздушного судна, следовавшего рейсом 196 по маршруту Йошкар-Ола - Москва, в связи с отказом одного из двигателей", - говорится в сообщении.

Происшествия,Москва,Йошкар-Ола,
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