Самолет в Москву вернулся в Йошкар-Олу из-за отказа двигателя

"Марийской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в связи с поступившим сообщением о возврате в аэропорт Йошкар-Ола воздушного судна, следовавшего рейсом 196 по маршруту Йошкар-Ола - Москва, в связи с отказом одного из двигателей", - говорится в сообщении.