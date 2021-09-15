Суд решил судьбу подозреваемого по делу о ядовитых арбузах из «Магнита»

Суд в Москве арестовал дезинсектора, который проводил санитарную обработку помещения в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

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39-летний Антон Котов пробудет в СИЗО два месяца.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что судмедэксперты обнаружили в крови обеих отравившихся арбузом москвичек два яда – этиленгликоль и цигатрин.

По словам источника телеканала, оба вещества являются токсичными, но для смертельного отравления необходима их большая концентрация.

«Оба вещества сами по себе токсичны. Не исключено, что именно их действие стало причиной смерти. Уже установлено, что женщина и ее внучка умерли от полиорганной недостаточности. Поочередно у обеих отказали почки, печень, сердце», - рассказал собеседник.

Тем временем, руководитель компании, выполнявшей санитарную обработку магазина «Магнит», где умершие москвички купили арбуз, которым впоследствии отравились, заявил, что дозировка распыленного в ходе дезинфекции средства «Цигатрин» не могла причинить вреда здоровью, который повлек бы за собой смерть двух человек.

10 сентября на Совхозной улице в Москве госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз, купленный в местном магазине «Магнит». В результате бабушка и внучка умерли, а состояние женщины получилось стабилизировать. Позже количество пострадавших увеличилось до 11.