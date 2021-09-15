Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Орловской области

В Орловской области найдено тело 9-летней девочки, пропавшей еще в июне и задержан подозреваемый в ее убийстве. Об этом журналистам сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Оперативники < > установили мужчину, 61-летнего местного жителя, который может быть причастен к противоправному деянию в отношении девочки. < > В ходе проведенных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшей девочки закопанным в подвале дома в селе Казарь», — сообщила Ирина Волк порталу «провинция.ру».

О пропаже ребенка стало известно 18 июня. 15 сентября ее тело обнаружили в подвале ее же дома в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. Подозреваемый оказался ее соседом. 26 августа он был задержан за изнасилование 15-летней школьницы.