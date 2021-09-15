Подозреваемому по «арбузному делу» предъявили обвинение

Проводившему дезинсекцию в московском «Магните» мужчине предъявили обвинение по делу о смертельном отравлении двух человек арбузом, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

«В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Антона Вениаминовича, работающего в должности дезинфектора ООО «Областной центр дезинфекции», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»), сроком до 10 ноября 2021 года. Он доставлен в судебное заседание», – сказала пресс-секретарь ТАСС.

На сайте столичного ГСУ СК отмечается, что приоритетной версией следствия об отравлении людей остается нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами», – указали в СК.

Сейчас продолжаются следственные действия, изучаются и анализируются документы, назначено и проводится более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 39-летнего сотрудника частной компании, осуществлявшего обработку торгового помещения, меры пресечения в виде заключения под стражу», – указали там.

Напомним, в Москве 10 сентября после употребления арбуза скончались пожилая женщина и внучка. Ягоду семья купила в магазине неподалеку от дома, который после инцидента закрыли.

В этот же день с симптомами отравления госпитализировали мальчика, живущего по соседству. Позднее число пострадавших выросло до 11. По результатам аутопсии в крови погибших были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля.