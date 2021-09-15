Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины

Погранзнак Беларуси обстреляли с украинской территории. Об этом сообщили «БЕЛТА» в Государственном пограничном комитете.

Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси/gpk.gov.by Государственный пограничный комитет Беларуси/gpk.gov.by

Инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда 11 сентября. В ГПК рассказали, что пограничники заставы "Сварынь" при осмотре погранзнака заметили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья.

Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Идет разбирательство.