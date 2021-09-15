Стримера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) обвинили в порче дорогих автомобилей, сообщает Telegram-канал Mash.

Хозяйка компании по прокату автомобилей Мирослава Тиханова утверждает, что Бурим и его приятели взяли напрокат Lamborghini Urus, Rolls-Royce Dawn и Ferrari F12berlinetta.

На машинах прыгали, а одну из них разогнали до скорости 318 км/ч. Сумму ремонта двух машин хозяйка, узнавшая о происходившем из социальных сетей, оценила в 5 млн руб.

Друзья Mellstroy, на которых были заключены договоры аренды, пообещали возместить ущерб, но потом отказались от обещаний. Теперь блогеры говорят, что повреждения на машинах уже были. Тиханова планирует обращаться в суд.

9 июля Mellstroy был признан виновным по ст. 116 УК РФ "Побои".

В октябре прошлого года Бурим во время организованного им прямого эфира из апартаментов в "Москва-сити" ударил несколько раз Ефремову лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. 23-летнего блогера приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.