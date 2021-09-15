Депутат совета Сергиево-Посадского городского округа Московской области Андрей Мардасов рассказал, чем закончилась вчерашняя встреча жителей Бужаниново с представителями власти. Требования местных были отчасти выполнены, однако у людей все еще остался негативный осадок, «поскольку факт убийства женщины никуда не исчез», рассказал депутат в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Мардасова, по итогам встречи общежитие было решено закрыть. Всех жильцов, сообщил политик, из него выселили и увезли на охраняемую территорию, находящуюся в десяти километрах от поселка. Депутат отметил, что мигрантов решено привозить в Бужаниново автобусами только на время рабочих смен.

«Там с утра работает бригада по благоустройству: опиливают деревья, чинят дороги, делают разметку. Такого лет пятьдесят, наверное, не видели. В этом здании обещают расположить МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции, будут следить за рабочими. Глава [Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев] говорил, что общежитие останется, но для приезжих из соседних областей. Первоначально же так и обещали, а потом получилось что получилось», — рассказал Мардасов.

По его словам, местные жители относительно довольны принятыми властями мерами. «Люди рады, что проблема начала решаться, но все равно у них остался негативный осадок. Человека убили, как тут можно успокоиться?» — заметил депутат. Кроме прочего, администрация поселения пообещала оплатить похороны убитой Натальи Еремкиной.

Мардасов подчеркнул, что такой быстрой и мощной реакции властей удалось достичь только благодаря журналистам. «Как только федеральные СМИ обратили внимание на нашу проблему, пошло как снежный ком. Вынуждены были ответить и губернатор, и генеральная прокуратура. Плюс проблему эту, как выяснилось, давно уже сушили и замалчивали, как-то было принято не разжигать. Но наша ситуация подняла волну по всей стране. Власти на высоком уровне поняли, что ее надо решать срочно. Заслуга в этом только СМИ», — поделился политик.