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ФСБ назвала имена причастных к диверсии на газопроводе в Крыму

Lenta.ruиещё 1
56 минут назад

В ФСБ России назвали имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму — от исполнителей до кураторов из украинской разведки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе расследования ФСБ установила, что диверсия организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне при участии «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация). 4 сентября были задержаны жители Крыма: посредник — заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, а также исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы.

«По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса" в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США», — сообщили в ФСБ.

Организаторами диверсии в российской спецслужбе назвали агента Главного управления разведки (ГУР) Украины Ризу Ягьяев-Велиулаева, сбежавшего из Крыма в августе 2016 года, а также сотрудника военной разведки Украины Максима Мартынюка и руководителя оперативной службы «Таврия» Виктора Зелинского. При этом диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым.

23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России («Диверсия»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Происшествия,Видео,Максим Мартынюк,Меджлис крымскотатарского народа,ФСБ,Республика Крым,
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