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Высадившую девочку из автобуса кондуктора в Дзержинске сняли на видео

Александр Кузьмин
27 минут назад

В Нижегородской области кондуктор высадила 10-летнюю девочку из автобуса. Инцидент произошел в городе Дзержинске. Как уточняется в СМИ, юной пассажирке для оплаты проезда не хватило пяти рублей, и тогда работница общественного транспорта высадила ребенка из автобуса. Женщину сняла камеру мать девочки, видео опубликовано в сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» во «ВКонтакте».

По данным СМИ, этот случай сейчас проверяют сотрудники прокуратуры Нижегородской области. По итогам проверки могут быть приняты меры реагирования.

Напомним, с марта этого года в России действует закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников, совершающих поездку без сопровождения взрослых, из транспорта.

Происшествия,Видео,Нижегородская Область,Дзержинск,
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