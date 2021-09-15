В Нижегородской области кондуктор высадила 10-летнюю девочку из автобуса. Инцидент произошел в городе Дзержинске. Как уточняется в СМИ, юной пассажирке для оплаты проезда не хватило пяти рублей, и тогда работница общественного транспорта высадила ребенка из автобуса. Женщину сняла камеру мать девочки, видео опубликовано в сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» во «ВКонтакте».