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Опубликовано видео наводнения из-за гроз на юге Франции

Александр Кузьмин
33 минуты назад

В семи регионах Франции объявили красный и желтый уровни погодной опасности. Виной этому стали сильные грозы с дождями, которые вызвали наводнения. Видео погодного катаклизма публикует RT. На кадрах видно, как по улицам города несутся бурлящие потоки воды.

Сообщается, что в некоторых районах уровень воды поднялся на метр, затопив первые этажи зданий, а также дороги и парковки. В департаменте Гар, который пострадал больше всего, приостановлено железнодорожное сообщение, там не работают вокзалы и перекрыты автомагистрали.

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