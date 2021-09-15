В семи регионах Франции объявили красный и желтый уровни погодной опасности. Виной этому стали сильные грозы с дождями, которые вызвали наводнения. Видео погодного катаклизма публикует RT. На кадрах видно, как по улицам города несутся бурлящие потоки воды.

Сообщается, что в некоторых районах уровень воды поднялся на метр, затопив первые этажи зданий, а также дороги и парковки. В департаменте Гар, который пострадал больше всего, приостановлено железнодорожное сообщение, там не работают вокзалы и перекрыты автомагистрали.