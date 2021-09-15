В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ФСБ задержала вербовщиков террористов в Красноярске

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
49 минут назад

Двое сторонников запрещенной в России террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» задержаны в Красноярске, сообщило УФСБ по Красноярскому краю.

ФСБ задержала вербовщиков террористов в Красноярске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ФСБ сообщили, что «пресечена деятельность сторонников террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в Красноярск для распространения на территории края террористической идеологии и вербовки местных жителей. Сейчас они оба заключены под стражу. Против них открыты уголовные дела по статьям о содействии терроризму и призывах к террористической деятельности, передает ТАСС.

В августе ФСБ в ходе спецоперации задержала в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенной в России.

В июле сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) задержали в Новосибирске. В феврале ФСБ пресекла деятельность ячейки этой же террористической организации в Новосибирске и Томске.

Происшествия,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Красноярский Край,Россия,Красноярск,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители