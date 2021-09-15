ФСБ задержала вербовщиков террористов в Красноярске

В ФСБ сообщили, что «пресечена деятельность сторонников террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в Красноярск для распространения на территории края террористической идеологии и вербовки местных жителей. Сейчас они оба заключены под стражу. Против них открыты уголовные дела по статьям о содействии терроризму и призывах к террористической деятельности, передает ТАСС.