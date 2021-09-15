Общежитие для мигрантов в Подмосковье закрыли после убийства

"Итоги встречи главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева с жителями села Бужаниново: все мигранты вывезены из общежития; на работу и обратно мигранты будут доставляться служебным транспортом, задача полиции - проконтролировать; общежитие в Бужаниново для проживания мигрантов больше использоваться не будет; в здании бывшего общежития будет располагаться опорный пункт полиции, МФЦ и аптека; администрация округа оказала помощь в похоронах убитой женщины", - значится в публикации.