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Опорный пункт полиции, МФЦ и аптеку откроют в здании общежития под Сергиевом Посадом

ТАСС
26 минут назад

Опорный пункт полиции, МФЦ и аптеку откроют в здании бывшего общежития под Сергиевом Посадом, где ранее жили мигранты. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте пресс-службы Сергиево-Посадского округа в социальной сети Instagram.

Общежитие для мигрантов в Подмосковье закрыли после убийства
Фото: TelegramTelegram

"Итоги встречи главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева с жителями села Бужаниново: все мигранты вывезены из общежития; на работу и обратно мигранты будут доставляться служебным транспортом, задача полиции - проконтролировать; общежитие в Бужаниново для проживания мигрантов больше использоваться не будет; в здании бывшего общежития будет располагаться опорный пункт полиции, МФЦ и аптека; администрация округа оказала помощь в похоронах убитой женщины", - значится в публикации.

Вечером 13 сентября в лесополосе в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

После информации об убийстве несколько сотен местных жителей провели стихийный митинг возле общежития для мигрантов. Собравшиеся обвиняли их в смерти пенсинерки, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие.

Происшествия,Криминал,Мигранты,Михаил Токарев,Андрей Воробьев,МВД,
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