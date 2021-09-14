Стрелявший в рэпера Бледного объяснил свой поступок

Стрелявший во фронтмена группы «25/17» Андрея «Бледного» Позднухова рассказал, что делал это из соображений самообороны. Об этом пишет Телеграм-канал «112».

По словам 18-летнего Сергея Короленкова, которого задержали за стрельбу из аэрозольного пистолета по человеку, между его компанией и компанией Позднухова, с которым были еще три девушки, разгорелся конфликт.

«В первый раз его дамы оттащили, приехало такси, и они должны были уехать», - рассказал Короленков.

По его словам, в это время таксист демонстративно уехал, и это очень разозлило Позднухова.

«Был взрыв эмоций, и он же понесся на нас, дабы просто убить, как он выражался. Поэтому я ничего другого не предпринял, кроме как использовать аэрозольный пистолет», - заявил задержанный.

По словам Короленкова, фронтмен снял пальто и целенаправленно шел избивать его и его друзей. Он рассказал что выстрелил «чисто инстинктивно» в направлении Позднухова. Задержанный также пояснил, что на аэрозольный пистолет не нужна лицензия.

«Это не травматическое, не пневматическое, а конкретно газовое, аэрозольное. Просто ни один из выстрелов его не остановил», - добавил Короленков.

Как сообщалось ранее, в Андрея Позднухова стреляли вечером в воскресенье на Тверской улице в Москве. По данным Телеграм-канала «112», инцидент произошел недалеко от клуба «16 тонн». Как сообщает канал, нападавшие могут иметь отношение к движению «Антифа».