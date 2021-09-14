"Это шаг к фашизму": задержанный в Праге россиянин отверг обвинения

Россиянин Александр Франчетти, которого в воскресенье задержали в аэропорту Праги по ордеру Украины , считает выдвинутые против него обвинения шагом к фашизму, пишет РИА Новости.

«Это шаг к фашизму», - сказал Франчетти после заседания суда, где был решен вопрос о взятии его под стражу.

Франчетти задержали в воскресенье в международном аэропорту Праги по ордеру Украины. По данным СМИ, он был участником «крымской весны». Как сообщает BBC, после событий 2014 года он работал в Крыму помощником депутата местного заксобрания от "Единой России", но ушел с этой должности. В настоящее время Франчетти работает в Праге фитнес-тренером и имеет постоянный вид на жительство, выданный в начале 2000-х годов.