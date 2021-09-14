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Задержаны убившие семь россиян в начале 2000-х годов участники ОПГ

Lenta.ruиещё 3
17 минут назад

В Забайкальском крае следователи совместно с сотрудниками полиции задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), которые в начале 2000-х годов совершали разбои и убийства. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Задержаны убившие семь россиян в начале 2000-х участники ОПГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Против четырех жителей Забайкалья и жителя Кемерово возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 4 статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»), а также пункту «а» части 2 статье 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»).

По версии следствия, в период с 2001 по 2007 год участники ОПГ убили семь человек и совершили пять разбойных нападений в нескольких районах Забайкалья. Жертвами бандитов были члены других криминальных групп. Разбойные нападения совершались на предпринимателей, у которых обвиняемые похищали оружие, ювелирные изделия и деньги.

Преступления выявили следователи первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР совместно с оперативниками отдела управления уголовного розыска управления МВД России.

В ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время на месте совершения преступлений проводятся следственные действия, изымаются следы, предметы и образцы веществ.

Происшествия,СКР,МВД,Забайкальский Край,Кемерово,
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