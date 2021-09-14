Момент нападения на лидера группы «25/17» Андрея Бледного попал на видео

Момент нападения на лидера группы «25/17» Андрея Бледного (настоящее имя – Андрей Позднухов) был зафиксирован на камеру. Запись публикует Telegram-канал «Мимо Проходил».

Инцидент произошел ночью 13 сентября на площади Тверской Заставы в Москве. 18-летний студент ранил основателя группы «25/17» Позднухова голову, выстрелив из травматического пистолета. Потерпевший отказался писать заявление, однако полиция возбудила уголовное дело.