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В Петербурге младенец умер после визита в больницу

News.ruиещё 1
58 минут назад

В Санкт-Петербурге новорождённый мальчик, родившийся от ВИЧ-положительных родителей, умер после того, как врачи во время операции забыли у него в лёгком иглу. Сейчас в отношении медиков начато расследование. Об этом сообщил Telegram-канале «Mash на Мойке».

Младенец умер из-за ошибки врачей в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

В начале сентября ребёнок был гoспитализирован в детскую городскую клиническую больницу 5 имени Филaтова с гнойным воспалением. Почти неделю он пролежал в стационаре мeдучреждения. Предположительно, врачи лечили его не только тaблетками, но и провели оперативное вмешательство, в ходе которого забыли в лёгком у младенца иглу.

Однако после выписки ребёнок умер. Позже выяснилось, что оставленная внутри часть иглы повредила ему лёгкое.

Отмечается, что в отношении врачей больницы началось расследование. Также сообщается, что младенец родился в многодетной благополучной семье, несмотря на ВИЧ-положительный статус родителей, который «не влиял на их качество жизни».

Ранее жительница Санкт-Петербурга оставила грудного ребёнка в коляске, которая принадлежала другой женщине. Именно она и обнаружила младенца. Позже сотрудники полиции узнали, что отец ребёнка — 42-летний житель Молдавии. Он вернулся из командировки и не обнаружил дома ни жену, ни младенца. При этом объяснить поступок супруги он не смог.

Происшествия,Санкт-Петербург,
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