Подозреваемые в убийстве пенсионерки в деревне Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа не проживали в общежитии для мигрантов, закрытия которого потребовали местные жители, сообщил советник главы Сергиево-Посадского городского округа Антон Емелин .

«Подозреваемых задержали. Они находятся в УМВД Сергиева Посада. К этому общежитию они отношения не имеют», – цитирует РИА «Новости» Емелина.

В администрации добавили, что общежитие пока работает, проводится проверка документов мигрантов. Глава Сергиево-Посадского городского округа проводит переговоры с собственником общежития о его закрытии.

Напомним, местный житель сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что задержаны два мигранта, им предъявлено обвинение.