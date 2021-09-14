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Умер олимпийский чемпион в метании молота Седых

Анна Безрукова
43 минуты назад

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Умер олимпийский чемпион в метании молота Седых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О смерти спортсмена сообщил олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка.

"Глубоко скорбим о кончине Юрия Седых", – написал он на своей странице в Twitter.

Как уточнили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики, во вторник утром у Седых произошел сердечный приступ.

Юрий Седых является двукратным олимпийским чемпионом, действующим рекордсменом мира в метании молота. Его рекорд в метании на 86,74 метра не удалось побить никому уже 34 года.

Седых в составе сборной Советского Союза стал победителем Олимпийских игр 1976 и 1980 годов и получил серебряную медаль на Олимпиаде-1988. Кроме этого, он является чемпионом мира (1991), трехкратным чемпионом Европы (1978, 1982, 1986).

Известно, что в начале 1990-х Юрий Седых заключил редкий для того периода контракт и перебрался во Францию. Там он выступал за сильный клуб, а затем более 20 лет был преподавателем в университете Парижа.

Вдова Юрия Седых — Наталья Лисовская, является олимпийской чемпионкой (1988). После завершения карьеры в большом спорте пара вместе ездила по миру и давала мастер-классы. Также супруги, проживая в Париже, регулярно посещали Россию.

Происшествия,Сергей Бубка,
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