Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов после убийства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 14 сентября общежитие для мигрантов в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом будет закрыто. Накануне там задержали двух иностранцев по подозрению в убийстве и изнасиловании пенсионерки, а местные жители организовали стихийный митинг.

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«Решение принято — общежитие сегодня будет закрыто, а все остальные места будут внимательно проверены и проинспектированы правоохранительными органами», — приводит слова Воробьева телеканал «360».

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В настоящий момент проходят рейды по всей территории Подмосковья. Власти региона планируют принять самые жесткие меры. В частности, Воробьев отметил, что в Московскую область приезжает много людей на заработки, однако нарушения закона будут пресекаться жестко и бескомпромиссно.

«Циничное, жестокое преступление. Жители обеспокоены — там живет большое количество семей. Если такое произошло, то этому общежитию там не место. Я абсолютно солидарен с жителями», — заявил губернатор Московской области.

14 сентября следователи предъявили двум мигрантам обвинение в убийстве и изнасиловании пенсионерки под Сергиевым Посадом. 13 сентября в лесу в 160 метрах от садоводческого товарищества «Магистраль-2» нашли тело 67-летней женщины. По подозрению в убийстве в тот же день задержали двух граждан соседнего государства 1988 и 1984 годов рождения. Следствие проверит законность их нахождения в РФ, а также оценит действия должностных лиц, контролирующих порядок пребывания мигрантов.

Ранее в Бужаниново произошел стихийный митинг — местные жители собрались у общежития мигрантов и потребовали их депортации. Селяне считают, что приезжие виновны в убийстве и изнасиловании жившей в Бужаниново пенсионерки. После акции власти Сергиево-Посадского городского округа пообещали закрыть общежитие.

Сообщалось, что число участников схода на пике доходило до тысячи человек. Также в ночь на 13 сентября, после обнаружения тела пенсионерки, местные жители пытались сломать дверь в общежитие.