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Сын убитой в Подмосковье пенсионерки рассказал подробности случившегося

Алиса Селезнёва
43 минуты назад

Двум мигрантам предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве пожилой женщины, совершенном в подмосковном Сергиевом Посаде, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Сын убитой в Подмосковье пенсионерки рассказал подробности случившегося
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел недалеко от дома пенсионерки, о этом «Московскому комсомольцу» рассказал ее сын.

13 сентября в лесу недалеко от СНТ «Магистраль 2» под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины, которая была изнасилована и убита. В СК России сообщили, что по горячим следам были задержаны двое «граждан одного из соседних государств», 1988 и 1984 годов рождения.

После распространения информации об убийстве пенсионерки, группа жителей Бужаниново пришла к общежитию, где проживают мигранты. Собравшиеся обвинили их в смерти пожилой женщины и потребовали закрытия общежития. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев призвал земляков не направлять свой «праведный гнев на всех мигрантов», пообещал добиться закрытия общежития и проконтролировать, чтобы виновные понесли наказание.

По словам сына убитой пенсионерки, его мама в день трагедии шла с дачи и не дошла до дома «всего 400 метров».

«В лесополосе ее забили. Звонили, писали — телефон не отвечал. Сначала я сам ходил искать, а потом приехал батюшка из храма Бужаниново с ребятами. Мама была набожной, часто посещала церковь, поэтому ее все знали. И тогда мы еще раз все вместе пошли, в ночь. В районе 23.00 нашли. Случайно. Нашли баночку, туфельку, пакет, вещи, колготки, потом тело мамы», - рассказал мужчина.

Он отметил, что пенсионерку оттащили метров на 30 от тропинки, по которой через лесополосу ходят все местные жители,

«В 17.40-17.45, по нашим предположениям, она выходила с дачи. Племянник звонил в 18.18 — телефон уже был выключен. До того места, где на нее напали, идти 6-7 минут», - пояснил он.

При этом сын убитой призвал власти скорректировать миграционную политику.

Происшествия,Михаил Токарев,СКР,Московский комсомолец,Московская Область,
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