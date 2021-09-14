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Мигрантов вывезли из подмосковного села после схода местных жителей

Lenta.ru
21 минуту назад

Предприятие «Экоокна», где работали мигранты, изнасиловавшие и убившие 65-летнюю жительницу села Бужаниново в Подмосковье, вывезло своих сотрудников из общежития, вокруг которого был устроен сход. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители. По их мнению, такой шаг был принят руководством, чтобы избежать самосуда.

Испугались самосуда: мигрантов экстренно вывезли из села в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Экоокна" выделили целое общежитие под таджиков, работающих у них, и после происшествия вывезли их на машинах из него куда-то, сегодня общежитие уже пусто», — рассказала жительница Бужаниново Екатерина.

Жители села также вспомнили, что раньше общежитие обещали отдать россиянам, работающим на предприятии, но в итоге село наводнили мигранты, «пялятся на детей и домогаются женщин и девушек».

Ранее глава округа Михаил Токарев заявил, что, после беседы с собственниками здания администрация будет требовать закрытия общежития. Он также призвал не допускать самосуд.

Протесты и суд Линча: чем обернулось убийство мигрантами пенсионерки в Подмосковье

Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.

Происшествия,Михаил Токарев,Lenta.ru,Московская Область,
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