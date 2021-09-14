Испугались самосуда: мигрантов экстренно вывезли из села в Подмосковье

Предприятие «Экоокна», где работали мигранты, изнасиловавшие и убившие 65-летнюю жительницу села Бужаниново в Подмосковье, вывезло своих сотрудников из общежития, вокруг которого был устроен сход. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители. По их мнению, такой шаг был принят руководством, чтобы избежать самосуда.

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«"Экоокна" выделили целое общежитие под таджиков, работающих у них, и после происшествия вывезли их на машинах из него куда-то, сегодня общежитие уже пусто», — рассказала жительница Бужаниново Екатерина.

Жители села также вспомнили, что раньше общежитие обещали отдать россиянам, работающим на предприятии, но в итоге село наводнили мигранты, «пялятся на детей и домогаются женщин и девушек».

Ранее глава округа Михаил Токарев заявил, что, после беседы с собственниками здания администрация будет требовать закрытия общежития. Он также призвал не допускать самосуд.