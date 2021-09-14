Врача-рентгенолога убили в центре Москвы

13 сентября на Краснохолмском мосту в центре Москвы убили врача-рентгенолога Андрея Кравцова. Как сообщает «Говорит Москва» в своем Телеграм-канале, неизвестный ударил 66-летнего медика ножом в голову, от чего тот скончался на месте.

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Кравцов возвращался домой из поликлиники Литфонда примерно в 20:00. По неизвестной причине у него возник конфликт с прохожим и врачу пришлось использовать перцовый баллончик, а мужчина ударил ножом в голову. Удар был настолько сильный, что нож сломался в руках у преступника.

Подозреваемого уже задержали. Официальной информации о нем нет, но по данным «МК» – это 22-летгний мужчина азиатской внешности, уроженец Иркутской области, проживающий в гостинице Люберцов.