Умер бывший командующий войсками в Чечне Виктор Казанцев

Умер генерал армии, Герой России, известный борьбой с боевиками в Чечне Виктор Казанцев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южного военного округа, генерал скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

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Источник не уточняет, какое именно заболевание стало причиной смерти Казанцева.

Генерал Казанцев командовал Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе с августа 1999 года по апрель 2000 года. Под его руководством армия ликвидировала банды боевиков в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. В 1999-2000 годах Казанцев руководил освобождением от бандформирований территории Чеченской Республики.

После, в 2000-2004 годы, Казанцев занимал пост первого полномочного представителя РФ в Южном федеральном округе.